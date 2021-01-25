Организация Объединенных Наций (ООН) озабочена риском «распада» мира на две части. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
«Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле (США и Китая), с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — цитирует генсека ТАСС.
Он подчеркнул, что ООН должна сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение. Кроме этого, генеральный секретарь отметил, что из-за пандемии в мире умерли более 2 млн человек. «Мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — констатировал он.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м. По его словам, сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса, а завтра может начаться против террористов в киберпространстве. Генсек подчеркнул, что конфликт больше не является вопросом исключительно военной или экономической мощи. Поэтому мировое сообщество нуждается в международном сотрудничестве, страны должны «превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство», добавил генсек.
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