25 января 2021

ООН предупредила о распаде мира на две части. «Худший кризис за 100 лет»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон
ООН считает, что мир распадается на две части Фото: Pixabay

Организация Объединенных Наций (ООН) озабочена риском «распада» мира на две части. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.

«Меня продолжает пугать возможность огромного разлома: мир распадается на две части во главе с двумя величайшими экономиками на Земле (США и Китая), с двумя различными доминирующими валютами, собственными правилами торговли, собственным интернетом, собственными геополитическими и военными стратегиями, дающими нулевую сумму», — цитирует генсека ТАСС.

Он подчеркнул, что ООН должна сделать все возможное, чтобы предотвратить такое разделение. Кроме этого, генеральный секретарь отметил, что из-за пандемии в мире умерли более 2 млн человек. «Мы находимся в худшем экономическом кризисе примерно за 100 лет», — констатировал он.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сравнил нынешний год с 1945-м. По его словам, сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса, а завтра может начаться против террористов в киберпространстве. Генсек подчеркнул, что конфликт больше не является вопросом исключительно военной или экономической мощи. Поэтому мировое сообщество нуждается в международном сотрудничестве, страны должны «превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство», добавил генсек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...