Ученые назвали главные последствия ядерной войны на Земле

Масштабная ядерная война приведет к существенному изменению климата, а также к блокировке солнечного света. Об этом заявили ученые Ратгерского университета в США. Исследователи смоделировали изменение климата в шести сценариях ядерной войны. Варианты включали крупный конфликт между США и Россией, а также войны между Индией и Пакистаном.
«Использование ядерного оружия спровоцирует огромные пожары, из-за которых в верхние слои атмосферы попадут миллионы тонн сажи, блокирующей солнечный свет», — пишут «Известия» с ссылкой на статью в журнале Communications Earth & Environment. Кроме того, пострадает экваториальная часть Тихого океана, где уменьшится популяция водорослей и сократится улов рыбы.
При этом ученые предупреждают, что самым катастрофичным может оказаться климатическое явление, которое будет длиться семь лет. Так называемое ядерное Ниньо приведет к тому, что осадки между Индийским и Тихим океанами не будут выпадать, более того, начнется похолодание.
Ранее доктор политических наук, глава социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин заявил, что новый договор СНВ-3, который намереваются заключить Москва и Вашингтон, может заменить собой договор о запрете ядерного оружия. При этом к новой версии документа могут подключиться Китай, Индия, Пакистан и Иран.
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