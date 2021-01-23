23 января 2021

Политологи: как проект Чубайса спасет мир от ядерной войны. «Неизвестно, откуда прилетит заряд»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
Россия и США могут впустить в СНВ-3 другие страны Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Новый договор СНВ-3, который намереваются заключить Москва и Вашингтон, может заменить собой договор о запрете ядерного оружия. При этом к новой версии документа могут подключиться Китай, Индия, Пакистан и Иран. Таким прогнозом с URA.RU поделился доктор политических наук, глава социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Ранее администрация нового президента США Джо Байдена выступила за продление договора СНВ-3 с Россией. Со стороны Москвы курировать принятие документа будет спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По мнению экспертов, неформальные отношения Чубайса с демократами помогут успешному принятию положений.

«Не исключаю, что СНВ-3 может заменить договор о запрете ядерного вооружения, из которого РФ вышла. Россия и США, несмотря на сложные отношения, готовы сотрудничать по этому направлению. Конкуренция конкуренцией, но мир стал слишком непредсказуемым. Конкурировать будет сложно, если не удастся удержать ракеты», — заявил URA.RU Ярулин.

СНВ-3 может перестать быть двусторонним. «Неизвестно, откуда ждать ядерного заряда, поэтому ряд стран может присоединиться к общим положениям о безопасности. Китай уже изъявил желание. За ним могут пойти Индия и Пакистан. Ну и главная проблема — конечно, Иран. С США они говорить не будут, а с Россией и другими странами есть перспективы», — считает политолог.

Увеличение числа участников СНВ-3 играет на руку внешней политике РФ, считает политолог Евгений Булах. «Расширенное число участников идет в плюс внешней политике России, направленной со создание многополярного мира. В данном случае чем больше, тем лучше — мировая политика с помощью расширения СНВ-3 станет более ответственной», — посчитал собеседник агентства.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...