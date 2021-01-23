Новый договор СНВ-3, который намереваются заключить Москва и Вашингтон, может заменить собой договор о запрете ядерного оружия. При этом к новой версии документа могут подключиться Китай, Индия, Пакистан и Иран. Таким прогнозом с URA.RU поделился доктор политических наук, глава социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
Ранее администрация нового президента США Джо Байдена выступила за продление договора СНВ-3 с Россией. Со стороны Москвы курировать принятие документа будет спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. По мнению экспертов, неформальные отношения Чубайса с демократами помогут успешному принятию положений.
«Не исключаю, что СНВ-3 может заменить договор о запрете ядерного вооружения, из которого РФ вышла. Россия и США, несмотря на сложные отношения, готовы сотрудничать по этому направлению. Конкуренция конкуренцией, но мир стал слишком непредсказуемым. Конкурировать будет сложно, если не удастся удержать ракеты», — заявил URA.RU Ярулин.
СНВ-3 может перестать быть двусторонним. «Неизвестно, откуда ждать ядерного заряда, поэтому ряд стран может присоединиться к общим положениям о безопасности. Китай уже изъявил желание. За ним могут пойти Индия и Пакистан. Ну и главная проблема — конечно, Иран. С США они говорить не будут, а с Россией и другими странами есть перспективы», — считает политолог.
Увеличение числа участников СНВ-3 играет на руку внешней политике РФ, считает политолог Евгений Булах. «Расширенное число участников идет в плюс внешней политике России, направленной со создание многополярного мира. В данном случае чем больше, тем лучше — мировая политика с помощью расширения СНВ-3 станет более ответственной», — посчитал собеседник агентства.
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