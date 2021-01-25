Ему доверяют большинство россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр России Михаил Мишустин имеет все шансы стать президентом после Владимира Путина. Об этом чешскому порталу iDnes рассказали политические эксперты.

По словам западных политологов, ставший премьером год назад Мишустин понравился россиянам. Его стиль правления подсказывает, что формированием кабинета его карьера в высокой политике не закончится. «Интерес Мишустина к этому посту очевиден, и у него есть шанс, чтобы занять этот высший пост. В рейтинге популярности премьер занимает второе место после Путина. По оценкам, Мишустину доверяют почти 60% россиян. Для сравнения: поддержка президента в последние месяцы колеблется в районе 65 — 69%», — пишет ИноСМИ.

Как отметили политологи, кризис здравоохранения в связи с пандемией и уход Путина в тень дали Мишустину возможность показать свои руководительские способности. По сравнению с президентом, которого в последний год россияне видели только на видеоконференциях, премьер-министр часто встречался с людьми, что сыграло в его пользу. Однако, как отметили специалисты, говорить о возможных преемников Путина пока рано, поскольку уход главы государства в ближайшее время маловероятен.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал возможных преемников Путина на посту главы государства. По его словам, президент будет выбирать из Михаила Мишустина, Сергея Собянина, Дмитрия Медведева и Сергея Шойгу. Однако, по словам депутата, президентом станет тот человек, которого страна ждет 30 лет, то есть он.