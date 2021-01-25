В компании «Маяк» работу экскаватора объяснили вывозом мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Демонтаж конструктивистского здания ПРОМЭКТа на улице Декабристов в Екатеринбурге продолжается, несмотря на запрет судебных приставов. На месте работает тяжелая техника подрядчика корпорации «Маяк». Об этом URA.RU сообщили очевидцы сноса.

«Экскаватор работает со стороны [улицы] Декабристов, где раньше стена здания обрушилась на проезжую часть», — поделились с агентством очевидцы. В пресс-службе ФССП 26 января агентству пояснили, что по решению суда наложен запрет на демонтаж — и эта мера для немедленного исполнения.

«Первый этап демонтажа закончен, теперь расчищаем площадку для второго этапа. Вывозим мусор и согласовываем порядок демонтажа второго этапа», — сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика.

В прокуратуре Свердловской области сообщили, что подрядчик ООО «ГУП Инвестстрой» нарушает требования Градостроительного кодекса РФ и проекта по сносу объектов капитального строительства. Поэтому, по информации ведомства, существует угроза имущественным и личным неимущественным правам граждан и организаций. Октябрьский суд 22 января уже удовлетворил иск прокурора о запрете сноса до вынесения решения по существу. «Прокуратура директору ООО „ГУП Инвестстрой“ внесла представление с требованием об устранении нарушений федерального законодательства, а также в отношении ООО „ГУП Инвестстрой“ возбудила административное дело по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации в области строительства)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Свердловские активисты возмутились из-за того, что «Маяк» решил снести принадлежащее компании здание ПРОМЭКТа и на его месте возвести две высотки. Они настаивают, что здание, построенное в стиле конструктивизма в 1929 году, необходимо включить в реестр объектов культурного наследия и, таким образом, спасти от демонтажа. Кроме местных властей они обращались к президенту РФ Владимиру Путину. Застройщик назвал активистов «полудурками» и пообещал снести здание.