ЯНАО вернулся в лидеры по смертности от коронавируса в России

На Ямале от коронавируса скончались 373 человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

ЯНАО вышел на девятое место по смертности от коронавируса в России. За последние сутки в регионе скончались еще два инфицированных человека, сообщил окружной оперативный штаб. Днем ранее Ямал находился на десятой строчке.

«В Ноябрьске умерла женщина 69 лет. В Салехарде не стало 67-летнего мужчины», — говорится в сводке оперштаба. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 373 ямальца. На данный момент, в округе 69,3 летальных исхода на 100 тысяч населения. Это девятый показатель по стране.

Также за последние сутки коронавирусом заразились 75 жителей округа. Крупная вспышка произошла на месторождениях: среди вахтовиков зафиксировано 15 случаев. В Ноябрьске заболели 16 человек, в Новом Уренгое — 14. По семь инфицированных обнаружили в Пуровском и Надымском районах. В Салехарде вирус подхватили три жителя. Всего в ЯНАО подтверждено 35 282 случая коронавируса, вылечились 30 672 пациента.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. URA.RU составило актуальный список ограничений и запретов, которые сохраняются в округе. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.