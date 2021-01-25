25 января 2021

Военные раскрыли подробности смерти курсанта в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., фуражка, летчик
Будущий авиатор разбился, пытаясь починить кондиционер в квартире родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВКУШ), найденный разбившимся под окнами многоэтажного дома, сорвался при попытке самостоятельно починить кондиционер. Такова предварительная версия трагедии, сообщили URA.RU в командовании Челябинского гарнизона.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Курсант находился в каникулярном отпуске. Он решил самостоятельно отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей на шестом этаже и выпал из окна», — пояснили URA.RU пресс-службе гарнизона. Сейчас военные совместно с правоохранительными органами проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Тело молодого человека, учившегося на втором курсе ЧВВАКУШ, обнаружили 25 января под окнами дома на Университетской набережной. Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, но она не подтвердилась. Схожий случай произошел осенью 2020 года, когда скорая доставила в больницу другого курсанта ЧВВАКУШ. Куривший на подоконнике парень сорвался и упал с высоты третьего этажа общежития училища. Спасти его не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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