Военные раскрыли подробности смерти курсанта в Челябинске

Будущий авиатор разбился, пытаясь починить кондиционер в квартире родителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Курсант Челябинского высшего военного авиационного училища штурманов (ЧВВКУШ), найденный разбившимся под окнами многоэтажного дома, сорвался при попытке самостоятельно починить кондиционер. Такова предварительная версия трагедии, сообщили URA.RU в командовании Челябинского гарнизона.

«По предварительным данным, смерть наступила в результате несчастного случая. Курсант находился в каникулярном отпуске. Он решил самостоятельно отремонтировать наружный блок кондиционера в квартире родителей на шестом этаже и выпал из окна», — пояснили URA.RU пресс-службе гарнизона. Сейчас военные совместно с правоохранительными органами проводят проверку обстоятельств произошедшего.

Тело молодого человека, учившегося на втором курсе ЧВВАКУШ, обнаружили 25 января под окнами дома на Университетской набережной. Первоначально рассматривалась версия о самоубийстве, но она не подтвердилась. Схожий случай произошел осенью 2020 года, когда скорая доставила в больницу другого курсанта ЧВВАКУШ. Куривший на подоконнике парень сорвался и упал с высоты третьего этажа общежития училища. Спасти его не удалось.