Елену Сидорову задержали в мае 2019 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор Елене Сидоровой, бывшему заместителю начальника УФССП по Свердловской области. Женщину обвиняли в получении особо крупной взятки от семьи обанкротившегося бывшего депутата Госдумы Валерия Язева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

«Сидорова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет», — рассказали в пресс-службе суда. Также в инстанции уточнили, что отбывать наказание бывшая чиновница будет после достижения 14 лет ее ребенком, которому сейчас девять. Кроме того, Сидорова лишена специального звания.

По версии следствия, Сидорова в должности замначальника регионального управления ФССП получала взятки с июня 2018 года по февраль 2019-го — всего порядка 1,7 млн руб. Ранее в пресс-службе управления СКР по Свердловской области URA.RU сообщали, что деньги пристав получала через посредников. Они активно сотрудничали со следствием и поэтому освобождены от уголовной ответственности. В управлении ФССП по региону подчеркивали, что к разоблачению Сидоровой причастны сотрудники антикоррупционного отдела ведомства.

Согласно фабуле уголовного дела, пристав спасла от взыскания имущество и деньги бывшего депутата Госдумы от Свердловской области Валерия Язева, незаконно сняв арест с активом компании «Ювелиры Урала». Взятки давали близкие олигарха, выводя активы из-под ареста, наложенного судом.

Хорошие характеристики Сидоровой способствовали тому, что все время с задержания она находилась под запретом определенных действий, а не в СИЗО. Суд решил, что мешать следствию она не сможет.