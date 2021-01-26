В Кремле ответили на вопрос о владельцах замка в Геленджике

Дмитрий Песков призвал обратиться в ФСБ и ФСО по поводу «дворца Путина» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался называть имена владельцев дворца в Геленджике. Во время общения с журналистами он заявил, что разглашать такие данные некорректно.

«Очевидно что владельцем является предприниматель. Это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, и один или несколько бизнесменов прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что Кремль не имеет права разглашать имена владельцев, и мы не собираемся это делать. Это просто некорректно», — сказал Песков во время конференц-колла.

В своем двухчасовом расследовании представители «ФБК» (организация признана в России иностранным агентом) заявили, что дворцом на Юге России владеет президент РФ Владимир Путин. Однако Песков напомнил, что российский лидер опроверг эту информацию. Тем не менее, журналисты поинтересовались, действительно ли замок охраняют сотрудники ФСБ и ФСО. «Мы переадресовали [вопросы] в ФСО. А вопросы о том, почему там бесполетная зона, переадресовали в ФСБ. Обращайтесь туда, это те ведомства, которые и должны отвечать на эти вопросы», — прокомментировал Песков.

Ранее в Кремле уже опровергали информацию о том, что Путин владеет дворцом в Геленджике, пишет агентство Nation News. Позже председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал верить президенту, а не фейкам в интернете, уточняет RT. Тем временем, мэр Геленджика Алексей Богодистов пообещал обсудить возможность проводить экскурсии во «дворце Путина».