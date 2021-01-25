Курганский прокурор после скандальной охоты остался в должности

В Курганской области сотрудники Генпрокуратуры провели проверку по поводу скандальной охоты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокурор Шумихинского района (Курганская область) Константин Буденовских, попавшийся в группе нарушителей правил охоты, остается при должности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

«Буденовских К.В. занимает должность прокурора Шумихинского района. Рапорт об отставке не подавал», — ответили в надзорном ведомстве.

Инцидент на охоте произошел в ноябре 2020 года. В Шумихинском районе группа охотников, в числе которых были прокуроры, отстреляла 9 косуль. Три из них оказались неоформленными — лицензии не были закрыты, хотя туши уже были разделаны. Разрешений на отстрел зайцев у добывших их охотников и вовсе не было. Документы имели другие люди, не стрелявшие в зверей. Буденовких при этом числился по документам ответственным за отстрел животных.

Семья председателя Шумихинского общества охотников Ивана Терентьева, который обнаружил нарушения правил охоты, написала коллективную жалобу Генпрокурору Игорю Краснову. В январе в Курган с проверкой выезжали сотрудники Генпрокуратуры. Позже в Кургане появились разговоры, что прокурор Шумихинского района Буденовских якобы написал рапорт об отставке.