Участников незаконной охоты задержали в Курганской области в ноябре 2020 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане появились разговоры, что участник незаконной охоты — прокурор Шумихинского района Константин Буденовских написал рапорт об отставке. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры.

«После скандала с незаконной охотой в ноябре 2020 года и после того, как информация стала доступна СМИ, Буденовских написал рапорт об отставке. Он брал лицензии на свое имя и был ответственным за отстрел животных. Но законность на охоте не удалось соблюсти. Охотинспектор нашел нарушения», — пояснил один из инсайдеров, который знаком с ситуацией.

По сведениям других осведомленных источников, которые также подтвердили намерения прокурора оставить свой пост, решение закономерно. «Это правильно после поднявшегося скандала», — считают инсайдеры.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области агентству отказались комментировать информацию. В приемной прокурора Шумихинского района ответили, что Буденовских на звонок не может ответить. Буденовских был назначен приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2013 году. В Генпрокуратуру URA.RU направило запрос по кадровым перестановкам. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что группу охотников, незаконно отстрелявших животных, задержали в Шумихинском районе. Егерь, признавший вину, уволился. В списке охотников числились прокуроры.