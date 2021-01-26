Автоэксперты: льготные автокредиты не помогут в нищей стране

Льготное автокредитование от государства не простимулирует спрос и не поможет россиянам купить машины, считают автоэксперты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Автокредиты, даже со льготами от государства, в условиях роста цен не помогут россиянам. У людей на фоне кризиса недостаточно денег, чтобы брать большие кредиты, объяснил URA.RU независимый автоэксперт и ведущий программы «Гараж» на «Эхо Москвы» Сергей Асланян.

«В целом, с помощью льготного кредитования попытаются простимулировать спрос на машины, но не смогут, потому что в нищей стране это довольно трудно. При стагнирующей экономике невозможно простимулировать бедняка на покупку в кредит льготой по кредиту», — говорит Асланян.

При этом, вообще, государство поступает правильно, пытаясь помочь гражданам купить машину, подчеркнул эксперт. Он уверен, это один из немногих примеров, когда бюджетные деньги «тратятся по своему прямому назначению». Другой автоэксперт, глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов — согласился государство пытается поддержать автоотрасль, но помощь окажется бесполезной.

«Сейчас государство хоть как-то пытается поддержать автоотрасль, в том числе и через льготное кредитование. Но большой вопрос — заработает это или нет, потому что люди сейчас просто не в состоянии обслуживать кредит, не видят каких-то перспектив в будущем, а цены на автомобили уже выросли. Я думаю, что это не сработает», — заключил Едрышов.

Эксперт напомнил, что в России повышается утильсбор. Из-за этого вырастут и цены на машины. Кроме того, все марки и автодилеры с начала года подняли цены на авто. При этом российские банки возобновили программу льготного кредитования по всей России. Льготы будут действовать на машины, стоимостью до 1,5 миллионов для тех, кто покупает авто впервые, а также многодетных семей и медработников.