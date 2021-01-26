Путин собирается отметить юбилей Ельцина

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Фотографии первого президента России Бориса Ельцина в архиве Музейно-выставочного комплекса УрФУ. Екатеринбург, ельцин на фотографии, архивная фотография
1 февраля исполнится 90 лет со дня рождения Бориса Ельцина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин запланировал на 1 февраля мемориальные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения экс-главы государства Бориса Ельцина. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что подробности готовящихся событий будут раскрыты в ближайшее время.

«Мемориальные мероприятия планируются, мы вам сообщим», — сказал URA.RU Песков во-время пресс-колла.

Борис Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. Политик скончался 23 апреля 2007 года в результате остановки сердца. В честь первого президента РФ в Екатеринбурге был построен «Ельцин Центр». Там 1 февраля планировалось провести фестиваль «Слова и музыка свободы». Но из-за пандемии коронавируса организаторы решили перенести мероприятие на 12 июня — день 30-летия первых президентских выборов в России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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