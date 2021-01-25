25 января 2021

К челябинскому губернатору едет вице-премьер РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Текслера. Челябинск , текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер ждет визита высоких гостей из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск прибудет с визитом вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, курирующая вопросы экологии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Челябинской области, визит запланирован на 29 января.

«В пятницу, 29 января, планируется рабочий визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Также в визите планируют принять участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурада Керимова и глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова (Росприроднадзор)», — уточнили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Абрамченко намерена посетить ликвидированную свалку, а также провести совещание с профильными вице-губернаторами регионов УрФО. Кроме того, она побывает на ряде промышленных предприятий. Визит должен был состояться еще осенью прошлого года, но был отложен», — рассказал инсайдер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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