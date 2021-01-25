Детский лагерь под Курганом отдают в аренду за 18 тысяч в месяц

Лагерь находится на берегу озера Горькое, но большая часть его зданий требует капремонта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Детский оздоровительный лагерь «Чайка» в Звериноголовском районе Курганской области готовы отдать в аренду за 18 тысяч рублей в месяц. Информация об аукционе опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

Сейчас лагерь «Чайка» находится в аренде у АО «Курорты Зауралья» (принадлежит властям региона). «Предмет: право заключения договора субаренды на имущество, находящееся в аренде акционерного общества „Курорты Зауралья“», — говорится в аукционной документации. Начальная цена договора — 18 000 рублей в месяц. Победителем признают участника торгов, который предложит наибольший размер арендной платы. Аукцион назначен на 28 января.

Оздоровительный лагерь «Чайка» расположен на берегу озера Горькое, недалеко от санатория «Сосновая роща», который в настоящее время выставлен на продажу. В документации торгов отмечается, что основные здания лагеря в основном дощатые, 1965 года постройки, возведены по типовым проектам советского периода, «с присущим тому периоду минимализмом, простотой и экономичностью строительства».

«Состояние зданий в основном неудовлетворительное (ветхое) и им явно требуется капитальный ремонт, который может быть экономически не целесообразен», — уточняют организаторы аукциона. При этом субарендатор должен использовать объект строго по назначению — отдых и оздоровление.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области выставили на торги заброшенный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Кетовском районе. Власти готовы продать его за 8 млн рублей, хотя еще два года назад этот объект оценивали в 19,1 млн рублей.