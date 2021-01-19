Стоимость заброшенного лагеря за два года упала более чем в два раза Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заброшенный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в пригороде Кургана в очередной раз выставлен на продажу. Власти готовы продать его за восемь миллионов рублей, хотя еще два года назад этот объект оценивали в 19,1 млн рублей.

«Начальная цена объекта недвижимого имущества (лота) — восемь миллионов пять тысяч двести рублей», — говорится в информационном сообщении, опубликованном на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. На торги выставлены «объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке площадью 138 139 квадратных метров» в поселке Чистопрудный Кетовского района. Это 13 нежилых одноэтажных зданий (спальные корпуса, общежития для персонала, столовая, баня, клуб и другие).

Большинство построек находятся в неудовлетворительном состоянии. Аукцион назначен на 17 февраля, заявки на участие в нем принимаются до 12 февраля.

Продать заброшенный лагерь власти Курганской области пытаются не первый год. В январе 2019 года за него просили 19,1 млн рублей, но покупателей не нашлось. В декабре 2019 года цену снизили до 18,7 млн рублей, а в июне 2020 года — до 16,4 млн рублей. После очередной неудачной попытки объявили торги посредством публичного предложения — с возможностью понижения цены в два раза (до 8,2 млн рублей), но и тогда на аукцион никто не заявился.

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru