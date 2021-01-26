Глава фонда образования рассказал о новом экзамене вместо ЕГЭ

Госэкзамен по русскому языку в 2022 году заменит сочинение или диктант Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вместо Единого государственного экзамена по русскому языку выпускники в 2022 году будут сдавать сочинение или диктант. Об этом URA.RU заявил директор Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех», член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

«Через год не будет ЕГЭ по русскому языку: его заменят традиционным сочинением или единым всероссийским диктантом», — рассказал он агентству. Ученый напомнил, что процесс отмены ЕГЭ в России шел долго: сначала было четыре обязательных экзамена, потом — два, после этого в качестве обязательного предмета остался только русский язык.

Однако заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, директор московской школы №109 Евгений Ямбург считает, что ЕГЭ отмена не грозит. «Никто ЕГЭ отменять не будет, потому что никакой реальной замены этой форме проверки знаний нет. Для огромного числа ребят из провинции поступить в высшие учебные заведения, сдав ЕГЭ — это единственная возможность и хороший социальный лифт», — пояснил он в разговоре с URA.RU.

Ранее Сергей Комков рассказал URA.RU о готовящейся отмене ЕГЭ: по его словам, вузы уже в 2021 году будут игнорировать госэкзамен и начнут вводить собственные вступительные. Историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров заявил агентству, что в России в скором времени в России могут отменить и ОГЭ — экзамен для девятиклассников.