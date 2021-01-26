Челябинский район готовится поменять главу

Николай Шиманович имеет максимальные шансы на успех Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

В Катав-Ивановском районе (Челябинская область) 28 января будет избран новый глава. Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«К выборам допущены вице-мэр Усть-Катава Сергей Харитонов и адвокат Николай Шиманович. Районным депутатам предстоит сделать выбор между ними», — сообщили URA.RU в комиссии. Подавший документы на конкурс экс-глава района Марат Шаюков, отбывший 7-летний срок за вымогательство и незаконное хранение оружия, до выборов не допущен.

27 января состоится заседание кадровой комиссии регионального отделения «Единой России», которая должна согласовать одну из кандидатур. По информации URA.RU, это будет Шиманович. Получить комментарий глава регионального исполкома «ЕР» Дениса Моисеева не удалось, на звонок корреспондента агентства он ответил.

Шиманович ранее руководил ЗАТО Трехгорный, потом занимался адвокатской практикой. В частности, он представлял интересы бывшего замгубернатора региона Андрея Косилова в уголовном деле о ДТП с участием экс-чиновника. В силу опыта руководства муниципалитетом и поддержки областных властей Шиманович считается фаворитом выборов.

Власть в районе должна была обновиться еще в ноябре 2020 года, но депутаты отказались поддержать переизбрание главы Евгения Киршина. Он сделал вторую попытку, но в последний момент снялся с конкурса.