Глава проблемного челябинского района отказался от власти

Евгений Киршин покидает ряды муниципальных руководителей Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Глава Катав-Ивановского района Челябинской области Евгений Киршин передумал баллотироваться на новый срок. Об этом сообщили URA.RU в конкурсной комиссии.

«Прошлые выборы признали несостоявшимися, потому что депутаты отказались поддержать Киршина. Предполагалось, что он доработает до выборов нового главы из других кандидатов. Однако Евгений Юрьевич подал документы на новый конкурс, но сегодня забрал их», — сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. Сам Киршин не ответил на звонок корреспондента URA.RU.

Предварительное заседание комиссии состоится 21 января, итоговое назначено на 25 января. После решения Киршина интригой остается, допустит ли комиссия для участия в конкурсе экс-главу района Марата Шаюкова. Он руководил муниципалитетом три месяца, был задержан ФСБ за вымогательство и хранение оружия, а затем приговорен к 7 годам и 3 месяцам колонии.

Фаворитом пока считается бывший адвокат экс-замгубернатора Андрея Косилова в резонансном деле о ДТП с молодыми екатеринбуржцами Николай Шиманович. Ранее он руководил администрацией города Трехгорного.