В Пермском крае выборы назначили на 11 апреля

В кунгурскую думу выберут 27 депутатов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выборы в думу Кунгурского муниципального округа назначили на 11 апреля 2020 года, сообщил URA.RU источник в местной администрации. Соответствующее решение приняли на заседании территориальной избирательной комиссии.

«Да, назначили. Выборы будут 11 апреля», — сообщил URA.RU инсайдер. Выборы пройдут по 10 многомандатным округам, семь из которых — трехмандатные, три — двухмандатные. Всего жителям объединенного муниципалитета предстоит выбрать 27 депутатов. Данную информацию не стали опровергать в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

После объединения Кунгура и Кунгурского района в конце 2020 года избирательные округа были вновь сформированы. Сейчас некоторые из них одновременно включают в себя, как территорию бывшего района, так и территорию бывшего города. Это сделано для тех территорий, где границы города и района формально уже отсутствовали и раньше.

URA.RU рассказывало, что к выборам в Кунгуре может быть приковано особое внимание со стороны администрации президента России и ЦИК РФ. Связано это с тем, что пока это единственные основные выборы в стране, которые проведут по новым правилам до сентябрьских выборов в Госдуму. В частности, на них будут применяться новые сейф-пакеты для многодневного голосования.