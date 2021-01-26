Блогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Катя Клэп (Екатерина Трофимова) в ближайшее время планируют стать родителями. Об этом девушка намекнула своим подписчикам в Instagram.
В социальной сети Катя Клэп объявила, что вылечила свое психическое расстройство и перестала принимать антидепрессанты. По словам блогера, лечение заняло 40 дней. «Я очень боялась историй: „Сижу годами на антидепрессантах и не могу слезть“ — поэтому переживала такое начинать. В данный момент мне пришли все анализы и только надо попить простые витамины! А это значит, что скоро…» — написала Катя Клэп в Instagram, продолжив текст эмодзи беременной девушки и торта.
Отношения Баженова и Клэп длятся несколько лет, но блогеры держали их в тайне. 16 января 2021 года BadComedian сделал возлюбленной предложение.
Больше года назад кинокомпания Kinodanz требовала от Баженова миллион рублей за снятый им обзор фильма, но вскоре отказалась от этого, пишет
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