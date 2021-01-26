Катя Клэп намекнула о ребенке от BadComedian. Фото

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Блогер Катя Клэп призналась, что вылечилась от депрессии и теперь может завести ребенка Фото: Instagram, kateclapp

Блогеры Евгений Баженов (BadComedian) и Катя Клэп (Екатерина Трофимова) в ближайшее время планируют стать родителями. Об этом девушка намекнула своим подписчикам в Instagram.

В социальной сети Катя Клэп объявила, что вылечила свое психическое расстройство и перестала принимать антидепрессанты. По словам блогера, лечение заняло 40 дней. «Я очень боялась историй: „Сижу годами на антидепрессантах и не могу слезть“ — поэтому переживала такое начинать. В данный момент мне пришли все анализы и только надо попить простые витамины! А это значит, что скоро…» — написала Катя Клэп в Instagram, продолжив текст эмодзи беременной девушки и торта.

Отношения Баженова и Клэп длятся несколько лет, но блогеры держали их в тайне. 16 января 2021 года BadComedian сделал возлюбленной предложение.

Больше года назад кинокомпания Kinodanz требовала от Баженова миллион рублей за снятый им обзор фильма, но вскоре отказалась от этого, пишет Life. В конфликт блогера и кинокомпании пыталась вмешаться журналистка Ксения Собчак, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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