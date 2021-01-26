США и РФ представили разные версии разговора Путина и Байдена

Президент США Джо Байден сообщил российскому лидеру Владимиру Путину, что Вашингтон намерен твердо реагировать на «пагубные» действия РФ и будут защищать от них свои национальные интересы. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«В состоявшемся во время брифинга для прессы телефонном разговоре Байден „был также намерен ясно дать понять, что Соединенные Штаты будут действовать твердо по защите своих национальных интересов в ответ на пагубные действия России“», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Псаки.
Кроме того, по ее словам, Байден договорился с Путиным о продлении договора СНВ-3, а также подтвердил «твердую поддержку суверенитета Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии». Еще, по словам представителя Белого дома, американский лидер говорил о взломе SolarWinds; о слухах вокруг россиян, якобы назначающих награды за солдат США в Афганистане; о вмешательстве в выборы 2020 года и о действиях силовиков во время прошедших протестах. В прошлом Россия опровергала обвинения Вашингтона по всем вышеперечисленным пунктам.
Ранее на сайте Кремля появилось сообщение о первом телефонном разговоре Владимира Путина и Джо Байдена. Российский лидер поздравил американского коллегу с началом работы на посту Президента США. Также стороны договорились продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), обсудили варианты сотрудничества в период пандемии и других сферах. Затрагивались такие темы, как: односторонний выход США из Договора по открытому небу, иранская ядерная программа, внутриукраинское урегулирование, а также российская инициатива о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН.
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