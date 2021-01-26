В колонии Михаил Ефремов адаптировался, чувствует себя комфортно, наладил отношения с заключенными и администрацией. Об этом рассказали в окружении осужденного актера.
«Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался <…>. Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют „дядя Миша“», — пишет Starhit, ссылаясь на собственные источники из окружения Ефремова. По их словам, актер недоволен только распорядком — подъем слишком рано.
Когда Ефремов немного приболел, его освободили от работы, дали время на выздоровление. Почти каждый день, по данным издания, он созванивается с женой, друзья пишут заключенному письма и шлют посылки. Гостинцев приходит настолько много, что часть приходится выбрасывать, поскольку у Ефремова кончается лимит на передачи.
Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Он получил 8 лет колонии общего режима. Ранее URA.RU описывало распорядок жизни актера в заключении. Тогда он планировал даже открыть любительский театр.
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