26 января 2021

Раскрыты подробности жизни Ефремова в тюрьме. Начальство называет его «дядя Миша»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спектакль
В заключении актер Михаил Ефремов адаптировался, к нему хорошо относятся и другие заключенные, и администрация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
ДТП с участием актера Михаила Ефремова

В колонии Михаил Ефремов адаптировался, чувствует себя комфортно, наладил отношения с заключенными и администрацией. Об этом рассказали в окружении осужденного актера.

«Сначала ему было тяжко, но потом потихоньку адаптировался <…>. Все к нему очень хорошо относятся, и другие заключенные, и начальство называют „дядя Миша“», — пишет Starhit, ссылаясь на собственные источники из окружения Ефремова. По их словам, актер недоволен только распорядком — подъем слишком рано.

Когда Ефремов немного приболел, его освободили от работы, дали время на выздоровление. Почти каждый день, по данным издания, он созванивается с женой, друзья пишут заключенному письма и шлют посылки. Гостинцев приходит настолько много, что часть приходится выбрасывать, поскольку у Ефремова кончается лимит на передачи.

Смертельная авария с участием артиста произошла в начале июня. Jeep Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном доставки. Водитель грузовика Сергей Захаров скончался в больнице от потери крови. Следствие установило, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Он получил 8 лет колонии общего режима. Ранее URA.RU описывало распорядок жизни актера в заключении. Тогда он планировал даже открыть любительский театр.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...