Актер Михаил Ефремов живет по тюремному распорядку и обучается швейному делу. На обед Ефремову положено полчаса, два раза в неделю предоставляется возможность сходить в баню, однако в праздники заключенному разрешат посмотреть новогодние программы, выяснили журналисты.
«Тут отличий от других колоний общего режима немного. Ефремов живет по распорядку большинства мужчин, оказавшихся за решеткой. На Новый Год расписание смягчат — заключенным разрешат лечь спать в час ночи», — передает издание Mash. Также в праздники осужденным разрешат посмотреть новогодние программы.
По словам журналистов, Ефремов хочет открыть на территории колонии любительский театр, чтобы заниматься любимым делом, однако сейчас такой возможности нет. Также актер ведет активную переписку с поклонниками и близкими людьми.
В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии после аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. В момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии №4 в городе Алексеевке Белгородской области.
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