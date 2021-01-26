Названы самые привлекательные для открытия гостиниц города РФ

Москва возглавила рейтинг самых привлекательных для гостиничного бизнеса городов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Владивосток возглавили топ-20 городов России, к которым ведущие гостиничные операторы проявляют наибольший интерес. Об этом свидетельствуют результаты опроса крупнейших международных и российских гостиничных операторов, которые развивают бизнес в России или планируют выход на российский рынок.

Опрос проходил во второй половине 2020 года. Респондентам предлагалось оценить привлекательность открытия новых гостиниц в 20 городах РФ по шкале от 1 до 10. «Первая пятерка городов получила средние оценки от 8,1 до 10. Интерес операторов к Москве и Санкт-Петербургу не удивил аналитиков. Сочи оказался на третьем месте из-за активного развития внутреннего туризма. Екатеринбург неформально обладает статусом „столицы Урала“, а также богатой историей, культурными и спортивными объектами», — пишет РБК со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости Cushman & Wakefield. Владивосток привлекает участников рынка тем, что является крупнейшим городов на Дальнем Востоке и центром Дальневосточного федерального округа.

В средней части рейтинга с результатом от 6,2 до 7,8 балла оказались Казань, Омск, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Хабаровск, Краснодар, Пермь, Нижний Новгород, Красноярск и Челябинск. В самом конце списка расположились Волгоград, Уфа, Калуга, Воронеж и Самара. Они получили от 5,6 до 6 баллов.