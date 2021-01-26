Ученый назвал опасные последствия прививки от коронавируса

Нейровоспаления и нейродегенеративные процессы могут быть последствиями прививки от COVID-19 на основе матричной РНК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Вакцины на основе матричной РНК (Pfizer, BioNTech или Moderna) оказывают влияние на нервы. Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова рассказала, что после прививок этими препаратами у людей встречаются случаи нейровоспалений, а также нейродегенеративные процессы.

«Вероятно, мРНК вакцины оказывают влияние на нервно-мышечную передачу или просто на нервы. Люди, с которыми я разговаривала, отметили один и тот же эффект: боль в руке после прививки. Причем она развивается не сразу же, а на второй-третий день после вакцинации», — рассказала Lenta.ru Баранова. По ее словам, в составе вакцины есть S-белок, и, согласно некоторым научным работам, он обладает нейротоксичными свойствами.

Она также раскрыла, что паралич Белла (острый односторонний периферический паралич лицевого нерва), который был зафиксирован у нескольких пациентов после вакцинации, регистрировался и при других вакцинациях. «Я бы даже сказала, что это реакция не на препарат, а на укол, то есть, возможно, тут отчасти задействована психосоматика. Парез временный, месяца через три, максимум через полгода, проходит», — объяснила биолог.

Единственный случай после прививки, который вызвал обеспокоенность у Барановой, — смерть врача в США из-за развития аутоиммунной тромбоцитопении. Однако, по ее мнению, риск приемлемый, так как это был лишь один случай на несколько миллионов.

Ранее Анча Баранова заявила, что прививку от коронавируса нельзя делать при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител и тяжелых заболеваниях. Тем временем в Москве откроют мобильные пункты вакцинации от COVID-19 на строительных площадках, пишет «Утро.ру». Врач-терапевт Ирина Ярцева предупредила, что носить маски нужно даже тем, кто получил прививку от коронавируса, передает агентство Nation News.