26 января 2021

Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

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Соблюдение санитарных норм в ресторанах и барах остается в силе Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы столицы.

«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — заявил Собянин. Он призвал соблюдать осторожность, так как вероятность заражения коронавирусом еще существует.

Согласно указу мэра Москвы отменяют:

  • Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Теперь решение по данному вопросу работодатель может принимать самостоятельно.
  • Запрет на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Союбюдение санитарного режима и рассадки посетителей остается в силе.

Останется ли обучение в вузах удаленным будет решено до 6 февраля. О снятии других ограничений будет объявлено дополнительно.

22 декабря Собянин разрешил работу музеев, библиотек и кинотеатров. Также разблокировали транспортные карты учащихся и вернули к обычному режиму работы учреждения дополнительного образования и секции. Глава столицы отметил снижение заболеваемости в городе, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что положительная динамика позволяет властям вернуть Москву к обычной жизни.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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