Собянин отменил часть коронавирусных ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте главы столицы.
«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь — наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — заявил Собянин. Он призвал соблюдать осторожность, так как вероятность заражения коронавирусом еще существует.
Согласно указу мэра Москвы отменяют:
- Требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы. Теперь решение по данному вопросу работодатель может принимать самостоятельно.
- Запрет на работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Союбюдение санитарного режима и рассадки посетителей остается в силе.
Останется ли обучение в вузах удаленным будет решено до 6 февраля. О снятии других ограничений будет объявлено дополнительно.
22 декабря Собянин разрешил работу музеев, библиотек и кинотеатров. Также разблокировали транспортные карты учащихся и вернули к обычному режиму работы учреждения дополнительного образования и секции. Глава столицы отметил снижение заболеваемости в городе, передает агентство Nation News. Он подчеркнул, что положительная динамика позволяет властям вернуть Москву к обычной жизни.
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