За сутки выявили 17 741 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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В России за последние сутки выявили 17 741 случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлен 17 741 случай COVID-19 в 85 регионах», — говорится в сообщении оперштаба. Также за сутки скончались 594 человека, выздоровели еще 27 922 Всего с начала пандемии в стране выявлено 3 774 672 случаев COVID-19, умерли от болезни 71 076 зараженных, победили коронавирус 3 202 483 человека.

Лидерство по числу зараженных держит Москва. Там обнаружили 1 837 инфицированных за сутки. На второй строчке Санкт-Петербург (+1 813). Третье место досталось Московской области (+928).

В регионах УрФО больше всего новых случаев обнаружено в Свердловской области — 368. В Пермском крае обнаружено 290 заболевших. В Челябинской области заболели 287 человек. В ХМАО найдено 185 инфицированных, а в Тюмени 150. В ЯНАО — 72. В Курганской области также выявили 72 зараженных.

Профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова напомнила, что прививку от коронавируса нельзя делать при ОРЗ, положительном тесте на COVID-19, постковидном состоянии, наличии антител и тяжелых заболеваниях. Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что после вакцинации может появиться головная боль, повышенная температура, зуд, отек и покраснение в месте введения вакцины, пишут «Дни.ру».