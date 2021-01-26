В Тюмени студентов и сирот оставили без денег

Выплаты не произвели из-за задержки поступлений из Минздрава РФ Фото: Антон Белицкий

Студенты Тюменского государственного медицинского университета возмущены задержкой стипендий. Об этом URA.RU рассказала одна из обучающихся. Молодежь уже несколько дней ждет положенных по закону денег.

«В понедельник, когда мы все ждали перечисления, средства не поступили. Сначала подумали — ну, может какой-то технический сбой. Но выяснилось, что в ближайшее время ждать не стоит. Все расстроились — для многих эти деньги играют большую роль в бюджете, на них рассчитывают, планируют свои расходы», — рассказала URA.RU одна из студенток Тюменского государственного медицинского университета.

Информация о задержке выплат подтвердилась. Информация об этом появилась в группе «Профсоюз Обучающихся | Тюменский ГМУ» соцсети «ВКонтакте». Согласно письму финансово-экономического управления университета, деньги в вуз не поступили из-за отсутствия своевременного финансирования. Без средств остались не только рядовые студенты, но и социально незащищенные категории учащихся — сироты.

«По информации Министерства здравоохранения РФ в ближайшее время ситуация с задержкой выплат будет урегулирована», — говорится в документе. Поступлений на лицевой счет вуза ожидают до 1 февраля. В пресс-службе ТюмГМУ на звонок URA.RU не ответили, направлен запрос.