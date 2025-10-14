Начальнику управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрею Кайзеру прочат пост заместителя депспорта ХМАО Софьи Конух. Об этом URA.RU сообщили источники в политическом истеблишменте региона.
«Кайзера прочат в замы Конух. Несмотря на cлухи об ее уходе, тюменец не претендует на место главы департамента», — отмечает инсайдер.
Информацию о том, что олимпийская чемпионка сохранит пост, подтвердили несколько источников как в правительстве Югры, так и в спортивном истеблишменте. Комментарий властей ХМАО ожидается.
