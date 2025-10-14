Что известно о тюменском писателе Владиславе Крапивине

Знаменитому писателю Владиславу Крапивину в этом году исполнилось бы 87 лет. Что известно о деятеле искусства, написавшем более 200 книг для детей — в материале URA.RU.
Детство и образование
Владислав Петрович Крапивин родился в Тюмени в 1938 году. Его отец и мать Петр Федорович и Ольга Петровна — оба педагоги. Петр Крапивин ушел на Великую Отечественную войну, а после ее завершения расстался с женой. Из-за этого Владислава Крапивина растила мать и отчим.
В 1961 году он окончил факультет журналистики в Свердловском государственном университете. А во время обучения принимал участие в литературном кружке при университете.
Первый рассказ и становление писателем
Уже в детстве будущий писатель рассказывал придуманные истории своим друзьям во дворе. А свое первое произведение «Прачка» он официально опубликовал в 1960 году в журнале «Уральский следопыт». Спустя два года деятель искусства выпустил полноценную книгу «Рейс Ориона». После этого Владислав Крапивин вошел в состав Союза писателей СССР.
Также Владислав Крапивин активно работал с детьми напрямую. В 1961 году он создал детский отряд «Каравелла». Спустя четыре года отряд официально получил статус пионерской дружины.
Литературная деятельность
Суммарно Владислав Крапивин написал более 200 произведений для детей школьников. До начала 1980-х годов написал несколько повестей: «Оруженосец Кашка», «Та сторона, где ветер», «Тень Каравеллы», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», трилогия «Мальчик со шпагой», роман «Журавленок и молнии».
Наследие Крапивина
В 2006 году была учреждена ежегодная литературная премия имени Владислава Крапивина. На тот момент он сам находился в жюри. Она традиционно вручается в день рождения писателя.
В 2007 году Владислав Крапивин, вернувшись в Тюмень, начал преподавать в Тюменском государственном университете. В ближайшие шесть лет получил звание профессора.
В 2016 году Международный астрономический союз прославил имя писателя не только на весь мир, но и за его пределами. В честь тюменского писателя назвали астероид № 407243.
В 2022 году в Тюмени появился сквер имени Владислава Крапивина. Он располагается в центральной части города, вдоль улицы Ленина. На здании, прилегающем к пространству, нарисован мурал, отсылающий к творчеству писателя.
Финал жизни
Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года. Похоронен в Екатеринбурге на городском Широкореченском кладбище. Был женат на Ирине Васильевне Крапивиной. У него остались два сына — Павел и Алексей.
