Форум проводился ежегодно
В Тюмени отменили градостроительный форум, который должен был пройти с 6 по 7 ноября. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.
«Тюменский градостроительный форум отменен. Напомним, проведение форума планировалось 6-7 ноября 2025 года. Отмена связана с проведением в Тюмени Регионального дня всероссийского форума „Малая Родина — Сила России“ по направлению „Урбанистика и архитектура: создавая будущее“», — рассказали в ГУС.
Форум проводится ежегодно. Единственный раз мероприятие отменяли в 2020 году из-за эпидемии COVID-19.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!