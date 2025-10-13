13 октября 2025

В Тюмени отменили градостроительный форум

Форум проводился ежегодно
Фото:

В Тюмени отменили градостроительный форум, который должен был пройти с 6 по 7 ноября. Об этом рассказали в главном управлении строительства региона.

«Тюменский градостроительный форум отменен. Напомним, проведение форума планировалось 6-7 ноября 2025 года. Отмена связана с проведением в Тюмени Регионального дня всероссийского форума „Малая Родина — Сила России“ по направлению „Урбанистика и архитектура: создавая будущее“», — рассказали в ГУС.

Форум проводится ежегодно. Единственный раз мероприятие отменяли в 2020 году из-за эпидемии COVID-19.

