На трассе в Тюменской области ограничено движение

На участке трассы произошло ДТП
На 74-м километре автодороги Тюмень — Омск в Ялуторовском районе утром 14 октября движение транспорта осуществляется по одной полосе в сторону региональной столицы. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 км 74 (Ялуторовский район) движение осуществляется по одной полосе в направлении города Тюмень», — говорится в сообщении telegram-канала.
Причиной ограничений стало ДТП. Водителей просят быть осторожными и соблюдать дистанцию.
