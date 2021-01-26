26 января 2021

В свердловском правительстве назначен первый замгубернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Уход Александра Высокинского с поста мэра Екатеринбурга. Екатеринбург, высокинский александр
Александр Высокинский официально занял пост в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально назначил своим первым заместителем Александра Высокинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Александр Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января», — говорится в сообщении.

Депутаты свердловского заксобрания 26 января утвердили экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности первого заместителя губернатора. Также в этот день стало известно о приглашении на пост замгубернатора Свердловской области мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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