В свердловском правительстве назначен первый замгубернатора

Александр Высокинский официально занял пост в правительстве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев официально назначил своим первым заместителем Александра Высокинского. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора Свердловской области. Александр Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января», — говорится в сообщении.

Депутаты свердловского заксобрания 26 января утвердили экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского в должности первого заместителя губернатора. Также в этот день стало известно о приглашении на пост замгубернатора Свердловской области мэра Каменска-Уральского Алексея Шмыкова.