Ученый: Россия миновала плато по коронавирусу

Ученые объяснили снижение ежедневного прироста заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Россия уже прошла плато и приступила к спаду по заражению коронавирусом. Таким мнением с URA.RU поделился профессор, специалист по вирусологии и глава лаборатории биологии и индикации арбовирусов ФГУ «НИИ вирусологии им. Ивановского» Александр Бутенко.

«Если все точно указано, то это не только выход на плато, а явное снижение тенденции. Еще пару недель назад в Москве было примерно 7 000 новых случаев, а сейчас до 2 500. Это уже трехкратное снижение», — сказал Бутенко. Он отметил, что коллективного иммунитета еще нужно ждать. Он уверен, что объемы вакцинации еще слишком малы, чтобы оказать подобное влияние.

Как отметил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков, число новых зараженных могло снизиться из-за изменения правил тестирования по рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В организации хотели сократить число ложноположительных результатов. Также он предположил и другой вариант. «Таких резких изменений в эпидемической ситуации быть не может. Я думаю, что это чисто политическое решение», — предположил специалист в разговоре с URA.RU. Он считает, что банкротящиеся предприятия нанесли экономике серьезный удар и теперь их решили спасать.

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Речь идет об удаленной работе и работе ночных заведений. За минувшие сутки число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 10 000 человек превышает количество заболевших. За сутки коронавирусную инфекцию выявили у 17 741 пациента, пишет RT.