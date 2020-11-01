01 ноября 2020

Зампрокурора Екатеринбурга уволилась после спора с начальницей. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, курьякова венера
Венера Курьякова курировала надзор за мэрией Екатеринбурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова, которая отвечала за взаимодействие с мэрией, уволилась из надзорного ведомства. Как сообщил источник URA.RU в структурах областной власти, Курьякова написала заявление об отставке по собственному желанию. Причиной этого, по неофициальной информации, стал конфликт Курьяковой с прокурором Светланой Кузнецовой.

«Курьякова написала заявление об увольнении», — поделился инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.

От том, что Курьяковой было предложено добровольно уйти в отставку, URA.RU писало в июле. Тогда стало известно, что Кузнецовой продлили срок полномочий еще на пять лет. Источники агентства сообщали, что, пока шла процедура согласования, Курьякова пыталась возглавить прокуратуру Екатеринбурга. А помощь ей, по словам источников, оказывал ее экс-супруг — замначальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков. Курьяков также покинул ведомство.

В течение последних недель Курьякова, по данным собеседников URA.RU, была фактически отстранена от надзора за городской администрацией. В каком ведомстве она продолжит работу, пока не известно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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