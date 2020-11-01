Первый зампрокурора Екатеринбурга Венера Курьякова, которая отвечала за взаимодействие с мэрией, уволилась из надзорного ведомства. Как сообщил источник URA.RU в структурах областной власти, Курьякова написала заявление об отставке по собственному желанию. Причиной этого, по неофициальной информации, стал конфликт Курьяковой с прокурором Светланой Кузнецовой.
«Курьякова написала заявление об увольнении», — поделился инсайдер. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области пообещали прокомментировать ситуацию позже.
От том, что Курьяковой было предложено добровольно уйти в отставку, URA.RU писало в июле. Тогда стало известно, что Кузнецовой продлили срок полномочий еще на пять лет. Источники агентства сообщали, что, пока шла процедура согласования, Курьякова пыталась возглавить прокуратуру Екатеринбурга. А помощь ей, по словам источников, оказывал ее экс-супруг — замначальника управления Генпрокуратуры по УрФО Андрей Курьяков. Курьяков также покинул ведомство.
В течение последних недель Курьякова, по данным собеседников URA.RU, была фактически отстранена от надзора за городской администрацией. В каком ведомстве она продолжит работу, пока не известно.
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