Психиатр нашел объяснение трем суицидам в больницах Челябинска

Психическое состояние больных ухудшается на фоне общей депрессии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суициды в больницах Челябинска, совершенные пациентами, вызваны общей депрессией, усилившейся из-за заболеваний. Такую версию высказал URA.RU психотерапевт Андрей Бабин. В минздраве региона заявили, что три случая возможных самоубийств не связаны между собой.

«Общее состояние людей близко к депрессивному, — отметил в разговоре с URA.RU Бабин. — Депрессия вызвана, в том числе, и кризисом, связанным с пандемией. Если на фоне депрессии развивается тяжелое заболевание, психическое состояние больного ухудшается. Этому особенно подвержены люди, чей запас жизнелюбия иссякает быстрее, чему у остальных, так как они склонны к переживаниям». То, что в Челябинске в течение недели покончили с собой сразу три больничных пациента, Бабин назвал простым совпадением.

«Совместно с руководством больниц эти трагические случаи, безусловно, разбираются. Оказывается полное содействие следствию, — заявили URA.RU в пресс-службе минздрава региона. — Информацию об итогах сообщат правоохранительные органы. Но, во всяком случае, уже сейчас очевидно, что все три пациента и их истории между собой не связаны».

22 января в туалете городской больницы №6 было найдено тело 90-летнего пациента. Вечером 26 января в этом же учреждении под окнами одного из корпусов обнаружили тело 48-летнего пациента. 25 января в ковидном госпитале областной больницы №3 нашли тело 53-летнего пациента, которого лечили от коронавируса. Как сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по региону, где проходит доследственная проверка, во всех случаях предварительной версией гибели стал суицид.