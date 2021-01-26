Похоронщики придумали, как удивить жителей Кургана

В Кургане появится похоронный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане вскоре начнут строить похоронный дом на два ритуальных зала вместимостью более 300 человек. Об этом URA.RU рассказал директор Союза похоронных организаций региона Артур Пономарев.

Географически объект появится на проспекте Машиностроителей, ближе к проспекту Голикова. «Проект готов. Земля [около гектара] уже в аренде у похоронной компании. Осталось согласовать с коммунальными службами. В апреле где-то будет заливка фундамента. Там будет похоронный дом — один из лучших в России», — пояснил Пономарев.

Ритуальный объект будет состоять из двух залов. В первый войдет до 300 человек. Второй зал будет меньше, вместимостью до 30 человек. Директор союза уточнил, что сейчас в Кургане такой ритуальный объект необходим. «Бывают случаи, когда хоронят, например, сотрудника крупного завода. На прощание хотели бы прийти многие, но такого места в городе нет. Поэтому похоронный дом необходим», — считает Пономарев.

В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос. В мэрии пообещали прокомментировать появление нового объекта позднее.