Опальному отцу Сергию грозит новое жесткое обвинение

Арест Николая Романова рассматривал Басманный суд Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московские следователи намерены предъявить более жесткое обвинение для экс-схиигумена Сергия (Романова), чтобы он не вышел из СИЗО до суда или же максимально долго там находился. Об утяжелении состава обвинений URA.RU сообщил источник, знакомый с обстоятельствами расследования.

«Монахини [Среднеуральского монастыря] не подтверждают версии следствия о склонении кого-либо к самоубийству. Поэтому нужны более жесткие обвинения, которые позволят следователям настаивать на содержании в СИЗО», — поделился собеседник агентства. По его мнению, в деле Сергия может появиться экстремизм.

Дополнительным основанием для «удаления» Сергия из обители называются претензии Екатеринбургской епархии на недвижимость монастыря. Пока епархия пытается получить в собственность один храм из 10 построенных объектов. «Строились все объекты не за деньги епархии, а за счет денег благотворителей отца Сергия. Поэтому дело обвинения связаны с имущественным спором вокруг Среднеуральского монастыря», — полагает адвокат Павел Бабиков.

Новые обвинения могут появиться в ближайшее время, чтобы усилить позицию следствия — предположительно, до рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на незаконный, по мнению юристов, арест отца Сергия. «Я неоднократно заявляла следователю ходатайства о предоставлении мне возможности проконсультировать Николая Романова наедине и конфиденциально, однако в удовлетворении такого ходатайства мне было отказано», — добавила адвокат Сергия Светлана Герасимова.

Также, по мнению защиты, суд не учел наличие заболевания у Сергия, постоянной регистрации и того, что обвиняемый не сможет повлиять на экспертов, собирающихся проверить видео проповеди. Последняя стала поводом для возбуждения дела о склонении к самоубийству (ст. 110.1). Это видео есть у следствия, и повлиять на его оценку Сергий не сможет.

Сергия арестовали на два месяца в конце декабря, его подозревают в склонении несовершеннолетних к суициду. Силовики забирали его ночью из Среднеуральского женского монастыря, в кратчайшие сроки предъявили обвинение и доставили в Москву. Сначала поместили на карантин в СИЗО №7, позже перевели в «Матросскую тишину».