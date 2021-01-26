Источник: главный актив Екатеринбурга готовят к передаче ФПГ

Публичные совещания о будущем «Водоканала» намечены на июнь 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге начинают подготовку к передаче ключевого муниципального предприятия — ЕМУП «Водоканал» — в концессию одной из крупных финансово-промышленных групп (ФПГ), сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По словам собеседника агентства, городскому департаменту управления муниципальным имуществом (ДУМИ) дано поручение начать инвентаризацию на «Водоканале».

«ДУМИ дана команда начать выделять имущество „Водоканала“ для подготовки к концессии», — поделился инсайдер, сказав, что, по его информации, такое поручение исходило от врио главы города Алексея Орлова. Источник URA.RU также отметил, что модель соглашения пока не определена. «Возможно, „Водоканал“ будут передавать в концессию частями», — предположил он.

В то же время вице-мэр Екатеринбурга по управлению муниципальным имуществом Игорь Сутягин (курирует работу ДУМИ) в разговоре с корреспондентом заявил, что ему не известно о поручении врио мэра по поводу «Водоканала». «Инвентаризация и регистрация имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУПов, — это плановая работа ДУМИ и самих МУПов. И такая работа ведется во всех муниципальных предприятиях», — сказал вице-мэр. Схожим образом ситуацию прокомментировал источник URA.RU на «Водоканале».

Вопрос о судьбе «Водоканала» — ключевой в екатеринбургской политике. Считается, что отказ экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского отдавать актив в частные руки стал причиной его конфликта с большинством в гордуме. В конце 2020 года URA.RU сообщало, что после смены власти в Екатеринбурге «Водоканал» начнут готовить к передаче одной ФПГ. Известно, что в числе интересантов сделки — «Российские коммунальные системы» (РКС), связанные с бизнесменом Виктором Вексельбергом (ГК «Ренова»), и «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп»).