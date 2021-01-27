В Госдуме раскрыли размер индексации пенсий работающим россиянам

Государству нужно прекратить экономить на пенсионерах, считает Сергей Миронов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индексация пенсий работающим пенсионерам должна проводиться не реже раза в год. Увеличивать выплаты нужно на величину потребительской инфляции. С таким заявлением выступил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Государство не проводило индексацию работающим пенсионерам с 2015 года, и это несправедливо. Оснований для индексации более, чем достаточно. В обновленной Конституции говорится, что она должна проводиться не реже одного раза в год, но судя по итогам прошлого года, пока Минфин игнорирует положение Основного закона нашей страны. Мы предлагаем это исправить», — приводит слова Миронова пресс-служба СР.

За эти годы государство накопило перед работающими пенсионерами долг в 1,38 триллиона рублей, добавил Миронов. По мнению депутата, Минфину стоит пересмотреть механизмы экономии средств и перестать сберегать деньги за счет пенсионеров. «Индексировать пенсии нужно как минимум на величину потребительской инфляции за предыдущий год», — заключил глава СР.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Индексация, по данным депутатов, коснется более семи миллионов россиян. До 1 февраля Минтруд представит доклад с возможными вариантами повышения выплат этой категории граждан, передает телеканал 360.