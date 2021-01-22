В Госдуму внесли закон об индексации пенсий работающим россиянам

Депутаты фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возобновлении индексации выплат работающим пенсионерам. Текст документа уже опубликован в онлайн-базе данных нижней палаты парламента.
«Законопроект направлен на восстановление механизма индексации и выплаты страховых пенсий работающим пенсионерам, который был приостановлен с 2016 года», — говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе. Ее авторы подчеркивают, что число работающих пенсионеров в стране составляет 7,3 млн человек, а средняя пенсия составляет 16,5 тысяч рублей.
Отсутствие индексации выплат указанной категории россиян, считают депутаты, является несправедливостью, поскольку ставит людей в «неравное положение с неработающими пенсионерами». Реализация законопроекта потребует в 2021 году 71 млрд рублей дополнительных расходов Пенсионного фонда России.
Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что в ходе весенней сессии комитет намерен решить вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров. Эту задачу он считает приоритетной. В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля предоставить предложения по данному вопросу.
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