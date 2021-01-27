Власти объяснили задержку «путинских» выплат на детей. Как их получить

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спальные районы и жители города. Тюмень., снег, дети гуляют, зима, дети, снег в городе, воспитатель, группа детей
Выплаты на детей от трех до семи лет задерживали на пять дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ежемесячные федеральные выплаты на детей от трех до семи лет можно получить, подав электронное заявление либо обратившись в МФЦ или органы социальной защиты. Как рассказали URA.RU в социальной защите ХМАО, проблем с выплатами не наблюдается, кроме того, что не все подают документы.

«Чтобы получить так называемые „путинские“ выплаты для детей до 7 лет, родителям требуется подать электронное заявление, а остальные документы, в том числе сведения о доходе семьи, будут собраны автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. В Югре выплаты получили все, кто обратился. Финансирование обеспечено, проблем с выплатами нет, кроме одной — не все подают документы, либо выплаты за детей получает другой родитель, не лишенный родительских прав», — сообщили URA.RU в соцзащите.

Ранее о проблеме сообщили мамы из Салехарда. Им выплаты должны были поступить 21 января, но даже к 26 числу они дошли не до всех.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...