Экс-мэр Перми вычеркнул из предвыборного тура два муниципалитета

Бывшие мэры Перми Игорь Шубин (в центре справа) и Игорь Сапко (в центре слева) собираются участвовать в выборах в Госдуму по одному избирательному округу Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший мэр Перми — депутат Госдумы Игорь Сапко не будет посещать все муниципалитеты избирательного округа № 58 во время предвыборной кампании. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуаций. Обделены вниманием Сапко оказались Большая Соснова и Частые.

«Сапко не едет в Частые и Большую Соснову из-за Шубина. Понимает, что там ему делать нечего», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что мешать Сапко в проведении встреч никто не будет, но и помогать тоже не станут. «Приведут ему на встречу полтора землекопа для галочки», — добавляет инсайдер.

Считается, что в данных муниципалитетах уже длительное время сильны позиции депутата Шубина, который и представляет эти территории в Госдуме. Сапко, комментируя данную информацию URA.RU заявил: «Напоминаю, я депутат от всего Пермского края! Буду на следующей неделе активно ездить в территории, запланирована поездка и в Частые».

Шубин в беседе с корреспондентом URA.RU предположил, что Сапко решил участвовать в выборах по 58-му округу «без предварительной объективной и профессиональной» оценки электоральной ситуации. «Судя по моим встречам с жителями, другому кандидату на моем округе, в любом из муниципалитетов, придется крайне трудно. И я не считаю разумным в одном округе друг против друга сводить два ресурса „Единой России“. Сочувствую коллеге Сапко», — сказал URA.RU Шубин.

URA.RU рассказывало, что на выборах в Госдуму намечается битва бывших мэров Перми. Также о своем возможном участии в выборах по избирательному округу № 58 говорил руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев.