Сергей Шнуров считает, что Иосиф Пригожин ему угрожает Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Сергей Шнуров написал заявление в полицию на продюсера Иосифа Пригожина. По заверениям лидера группы «Ленинград», продюсер угрожает ему. Сам Пригожин сообщил URA.RU, что не станет реагировать на поступок музыканта.

«Высказывания Пригожина подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ — «Угроза причинения тяжкого вреда здоровью», — заявил РИА «Новости» адвокат Шнурова Алексей Добрынин, имея ввиду слова Пригожина о готовности постоять за свою жену, певицу Валерию.

В декабре Пригожин давал интервью, в котором сказал, что готов «треснуть по башке» каждому, кто нелицеприятно высказывается в адрес его супруги. Так он прокомментировал критику Шнурова в адрес Валерии.

URA.RU связалось с Иосифом Пригожиным, чтобы узнать его отношение к происходящему. «Поздравляю [Сергея Шнурова]. Ему делать нехрен больше. Пусть пишет», — заявил агентству Пригожин. Он отметил, что не станет как-либо реагировать на поступок Шнурова. Связаться с лидером группы «Ленинград» URA.RU не удалось — по имеющимся у редакции номерам никто не взял трубку.

Ранее Пригожин предложил отправить на конкурс «Евровидение» рэпера Алишера Моргенштерна. В разговоре с URA.RU продюсер выразил уверенность в победе артиста. Позднее Моргенштерн заявил, что готов представлять Россию в состязании.