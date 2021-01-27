В Москве после обысков задержаны Любовь Соболь и Олег Навальный

Любовь Соболь и Олег Навальный задержаны в рамках нового уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сотрудница «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иностранным агентом — прим. ред.) Любовь Соболь и брат блогера Алексея Навального — Олег — задержаны на 48 часов. Оба — в рамках возбужденного после несанкционированных митингов уголовного дела.

«Любовь Соболь задержали на 48 часов. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил», — сообщил телеканалу «Дождь» ее адвокат Владимир Воронин. О задержании Олега Навального сообщил в Twitter директор ФБК Иван Жданов: «Олега Навального только что задержали в ГСУ МВД по 91-й статье на 48 часов. Это также означает, что он теперь подозреваемый по делу».

Ранее у сторонников Алексея Навального, включая его жену, прошли обыски. Мероприятия прошли в рамках возбужденного после митингов 23 января уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СМИ, санкционировано 28 обысков.

В 2015 году Алексей Навальный, после приговора за мошенничество по «делу Ив Роше», оказался на испытательном сроке. Сейчас блогера арестовали из-за того, что он много раз отказывался отмечаться в полиции без объективных причин. Претензии ФСИН не касаются времени, когда Навальный лечился в Германии. Ведомство официально предупреждало его о возможной замене условного срока на реальный уже после того, как клиника «Шарите» заявила об излечении блогера. Каждый год срок с условного на реальный изменяют 15 тысячам россиян. На оне ареста блогера в российских городах 23 января прошли несанкционированные акции протеста.