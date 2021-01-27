27 января 2021

Нефтегазовые компании РФ вошли в топ самых доходных в мире. Но их ждет «новая реальность»

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские нефтегазовые компании вошли в отраслевой рейтинг самых доходных в мире Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Четыре российских нефтегазовых компании вошли в число лидеров мирового рейтинга по уровню доходов акционеров за три года, указано в докладе Boston Consulting Group (BCG). Вместе с тем, аналитики предупреждают участников отрасли о том, что рынок скоро может сильно измениться.

«<…> наибольший совокупный доход акционеров нефтегазовых компаний <…> обеспечила пятерка компаний: финская корпорация Neste (совокупный доход 50%), „Лукойл“ (30%), „Газпром“ (25%), „Татнефть“ (23%) и „Новатэк“ (22%)», — цитирует ТАСС исследование BCG. «Сургутнефтегаз» занял в рейтинге восьмое место с показателем 14%.

Но через 50 лет нефть уже не будет приносить такой доход, поскольку потеряет свою актуальность, как источник топлива, пишет «Лента.ру». Готовясь к новым реалиям, эксперты советуют участникам рынка осваивать сферу нефтегазохимии.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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