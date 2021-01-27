27 января 2021
26 января 2021

Самое актуальное в ХМАО на 28 января. Вице-губернатор работает в Нижневартовске, организаторов митинга оштрафовали

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега во дворах на улице Майской. Сургут, шувалов вадим
Вице-губернатор Вадим Шувалов прибыл в Нижневартовск для контроля за долгостроями Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Замгубернатора Шувалов прибыл в Нижневартовск — усложняется ситуация перед выборами мэра Сургута — один из депутатов Пять-Яха покидает думу — организаторов несогласованной акции оштрафовали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 января — в обзоре URA.RU:

Замгубернатора выехал в Нижневартовск

  • Вице-губернатор Вадим Шувалов, ответственный за реализацию важных строительных проектов, 27 января встретился с мэром Нижневартовска Владимиром Тихоновым и с подрядчиками, которые занимаются долгостроями.

Ситуация перед выборами главы Сургута накаляется

Депутат думы Пыть-Яха сдает мандат

Активистов оштрафовали за организацию митинга

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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