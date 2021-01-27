Вице-губернатор Вадим Шувалов прибыл в Нижневартовск для контроля за долгостроями
Замгубернатора Шувалов прибыл в Нижневартовск — усложняется ситуация перед выборами мэра Сургута — один из депутатов Пять-Яха покидает думу — организаторов несогласованной акции оштрафовали. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 28 января — в обзоре URA.RU:
Замгубернатора выехал в Нижневартовск
- Вице-губернатор Вадим Шувалов, ответственный за реализацию важных строительных проектов, 27 января встретился с мэром Нижневартовска Владимиром Тихоновым и с подрядчиками, которые занимаются долгостроями.
Ситуация перед выборами главы Сургута накаляется
- Повторное проведение процедуры выборов главы Сургута может обернуться новыми скандалами и судебными разбирательствами. Таким мнением поделился с URA.RU депутат городской думы Василий Птицын.
Депутат думы Пыть-Яха сдает мандат
- Депутат думы Пыть-Яха Светлана Руденко написала заявление о сложении с себя полномочий народного избранника из-за кризиса внутри представительного органа власти. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Руденко.
Активистов оштрафовали за организацию митинга
- Суд Нижневартовска оштрафовал двух организаторов митинга в поддержку Алексея Навального за нарушения общественного порядка. Об этом URA.RU рассказали в городском суде.
Подписывайтесь на URA.RU в