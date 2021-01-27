В Госдуме хотят проиндексировать все пенсии

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — приводит слова Миронова Regnum. Как отметил политик, в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. Он подчеркнул, что законопроект партии не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции. «А вдруг инфляция будет 10%?» — объяснил парламентарий.
Как отмечают авторы документа, нормы Конституции РФ об обязательности индексации пенсий не реже одного раза в год не содержит каких-либо ограничений по кругу лиц, в отношении кого она должна проводиться, пишет
Миронов также заявил, что индексация пенсий работающих пенсионеров должна проводиться не реже раза в год. Он подчеркнул, что выплаты нужно увеличивать на величину потребительской инфляции. Также политик назвал несправедливым тот факт, что правительство не поднимало пенсии этой категории граждан с 2015 года.
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