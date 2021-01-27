27 января 2021

В Госдуме хотят проиндексировать все пенсии

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году выплаты неработающих пенсионеров вырастут на 6,1% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект об индексации всех пенсий. Об этом сообщил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Внесен законопроект об обязательной индексации пенсий всех на уровень не ниже уровня инфляции», — приводит слова Миронова Regnum. Как отметил политик, в текущем году размер выплаты для неработающих пенсионеров повысят на 6,1%. Он подчеркнул, что законопроект партии не допустит, чтобы индексация отставала от инфляции. «А вдруг инфляция будет 10%?» — объяснил парламентарий.

Как отмечают авторы документа, нормы Конституции РФ об обязательности индексации пенсий не реже одного раза в год не содержит каких-либо ограничений по кругу лиц, в отношении кого она должна проводиться, пишет РАПСИ. В пояснительной записке уточняется, что инициатива касается страховых пенсий по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальных пенсиях, пенсиях военнослужащих и членов их семей, пенсиях участников Великой Отечественной войны и других.

Миронов также заявил, что индексация пенсий работающих пенсионеров должна проводиться не реже раза в год. Он подчеркнул, что выплаты нужно увеличивать на величину потребительской инфляции. Также политик назвал несправедливым тот факт, что правительство не поднимало пенсии этой категории граждан с 2015 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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