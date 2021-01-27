27 января 2021

Студентам разрешат осваивать сразу несколько профессий

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Обучающиеся могут получить право осваивать несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские студенты в будущем смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.

«Обучающиеся могут получить право осваивать несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы», — сообщает «Парламентская газета». Кроме того, документ предусматривает изменения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Если законопроект будет одобрен депутатами, то ФГОСы профобразования будут разрабатывать не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам и областям профессиональной деятельности.

Ранее ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов заявил, что в профильных ведомствах ведется разговор о снижении стоимости обучения в российских вузах из-за дистанционного формата, пишет агентство Nation News. Однако Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские студенты скоро смогут вернуться на очное обучение в вузы, передает телеканал 360. А президент РФ Владимир Путин пообещал увеличить количество бюджетных мест в вузах.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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