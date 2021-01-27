Студентам разрешат осваивать сразу несколько профессий

Российские студенты в будущем смогут получить сразу несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию.
«Обучающиеся могут получить право осваивать несколько квалификаций в рамках основной образовательной программы», — сообщает «Парламентская газета». Кроме того, документ предусматривает изменения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Если законопроект будет одобрен депутатами, то ФГОСы профобразования будут разрабатывать не только по профессиям, специальностям и направлениям подготовки, но и по их укрупненным группам и областям профессиональной деятельности.
Ранее ректор БГТУ «Военмех» Константин Иванов заявил, что в профильных ведомствах ведется разговор о снижении стоимости обучения в российских вузах из-за дистанционного формата, пишет агентство Nation News. Однако Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что российские студенты скоро смогут вернуться на очное обучение в вузы, передает телеканал 360. А президент РФ Владимир Путин пообещал увеличить количество бюджетных мест в вузах.
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